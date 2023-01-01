Збройні сили знищили за добу 880 окупантів
Сьогодні, 10:01
З початку повномасштабної війни армія рф втратила близько 287 770 осіб, за минулу добу – 880.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,
▪️ танків ‒ 4948 (+8) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,
▪️ артилерійських систем – 6866 (+33) од,
▪️ РСЗВ – 813 (+2) од,
▪️ засобів ППО ‒ 547 (+0) од,
▪️ літаків – 317 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од,
▪️ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
▪️ підводних човнів – 1 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 976 (+5) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,
▪️ танків ‒ 4948 (+8) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,
▪️ артилерійських систем – 6866 (+33) од,
▪️ РСЗВ – 813 (+2) од,
▪️ засобів ППО ‒ 547 (+0) од,
▪️ літаків – 317 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од,
▪️ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
▪️ підводних човнів – 1 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 976 (+5) од.
Дані уточнюються.
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