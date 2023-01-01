Збройні сили знищили за добу 880 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,



▪️ танків ‒ 4948 (+8) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,



▪️ артилерійських систем – 6866 (+33) од,



▪️ РСЗВ – 813 (+2) од,



▪️ засобів ППО ‒ 547 (+0) од,



▪️ літаків – 317 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4) од,



▪️ крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од,



▪️ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,



▪️ підводних човнів – 1 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,



▪️ спеціальної техніки ‒ 976 (+5) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни армія рф втратила близько 287 770 осіб, за минулу добу – 880.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 287770 (+880) осіб,▪️ танків ‒ 4948 (+8) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25) од,▪️ артилерійських систем – 6866 (+33) од,▪️ РСЗВ – 813 (+2) од,▪️ засобів ППО ‒ 547 (+0) од,▪️ літаків – 317 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 316 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4) од,▪️ крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од,▪️ кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,▪️ підводних човнів – 1 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 976 (+5) од.Дані уточнюються.

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