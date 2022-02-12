Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку керманич Peugeot здійснив зіткнення з Audi.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Автопригода сталася учора, 14 жовтня, близько 23-ї години на перехресті проспекту Відродження та вулиці Писаревського. Для з’ясування всіх обставин ДТП на місце прибули патрульні поліцейські.

Вони встановили, що водій Peugeot, рухаючись проспектом Відродження та здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Audi, який теж рухався головною дорогою, прямо.

Внаслідок цього відбулося зіткнення, обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але, на щастя, ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.
Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО

На водія-винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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