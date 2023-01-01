Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу на Харківщині: є загиблі





Про це Олег Синєгубов.



"Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.



Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів", - йдеться в повідомленні.



У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.



Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.



Синєгубов зазначив, що триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 15 жовтня близько 02:30 ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району.Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації"Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів", - йдеться в повідомленні.У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.Синєгубов зазначив, що триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої . За добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки, завдали ворогу відчутних втрат

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