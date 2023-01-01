Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу на Харківщині: є загиблі

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу на Харківщині: є загиблі
Вночі 15 жовтня близько 02:30 ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів", - йдеться в повідомленні.

У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Синєгубов зазначив, що триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. За добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки, завдали ворогу відчутних втрат

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу на Харківщині: є загиблі
Сьогодні, 10:25
Збройні сили знищили за добу 880 окупантів
Сьогодні, 10:01
Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:47
У Польщі почалися парламентські вибори
Сьогодні, 09:18
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Збройні сили знищили за добу 880 окупантів Збройні сили знищили за добу 880 окупантів
Сьогодні, 10:01
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога, – Генштаб На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
«Коли ворожа техніка стояла на волинському кордоні, Сергій, не вагаючись, пішов воювати», – спогади про Героя «Коли ворожа техніка стояла на волинському кордоні, Сергій, не вагаючись, пішов воювати», – спогади про Героя
Сьогодні, 08:00
Польща продовжує надавати військову допомогу Україні за минулими контрактами, – прем'єр Польща продовжує надавати військову допомогу Україні за минулими контрактами, – прем'єр
Сьогодні, 02:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу на Харківщині: є загиблі
Сьогодні, 10:25
 0
Збройні сили знищили за добу 880 окупантів
Сьогодні, 10:01
 0
Аварія у Луцьку: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 09:47
 0
У Польщі почалися парламентські вибори
Сьогодні, 09:18
 0
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8