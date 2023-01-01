На Волині горів автомобіль та господарська споруда

На Волині горів автомобіль та господарська споруда
Протягом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі та двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

14 жовтня о 00:28 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу господарської будівлі в смт Маневичі. На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. По прибуттю фахівці ДСНС за допомогою водяного ствола оперативно загасили пожежу, загорання ліквідовано о 01:14. Ймовірна причина події — необережне поводження з вогнем власником будівлі.

О 20:20 вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ приборкали загорання легкового автомобіля в селі Гаруша Ковельського району. Причина пожежі – встановлюється.

У Луцьку рятувальники 1-ДПРЧ здійснили виїзд для змивання паливно-мастильних продуктів з проїжджої частини дороги, які розлилися внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, а рятувальники 25-ї ДПРЧ – для проведення аварійного відкривання дверей квартири на 3-му поверсі багатоповерхівки, де знаходилася дитина.
На Волині горів автомобіль та господарська споруда
На Волині горів автомобіль та господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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