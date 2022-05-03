Волинянин продавав гранати та патрони, які знайшов біля водойми у Боголюбах
Сьогодні, 12:45
В обласному центрі Волині за торгівлю зброєю та боєприпасами судили чоловіка, якого звільнили з місць позбавлення волі менш як рік тому. Він знову потрапив за ґрати на чотири роки.
Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть Волинські новини.
Як ідеться у матеріалах справи, в травні біля водойми у селі Боголюби раніше судимий місцевий житель Василь Ш. знайшов пакет, у якому було три предмети, схожі на корпуси гранат із запалами, та 270 патронів. Того ж дня він переніс їх до лісопосадки на вулицю Лісову, де зберігав з метою збуту.
Невдовзі під час оперативної закупівлі за 6138 гривень Василь Ш. продав патрони та гранати легендованій особі, яку залучили працівники УСР у Волинській області ДСР НП України.
Відповідно до висновку експерта, вилучені 270 патронів є проміжними патронами калібру 5,45х39 мм та придатні для стрільби. Щодо гранат, то усі вони різних видів: оборонно-осколкова ручна граната Ф-1, ручна граната наступальна РГН, наступальна осколкова ручна граната РГД-5.
Дії Василя Ш. кваліфікували за ч. 1 ст. 263 КК України (умисні дії, які виразились у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті бойових припасів, без передбаченого законом дозволу).
Злочинець уклав з прокурором договір про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та призначив Василю Ш. покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.
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Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пишуть Волинські новини.
Як ідеться у матеріалах справи, в травні біля водойми у селі Боголюби раніше судимий місцевий житель Василь Ш. знайшов пакет, у якому було три предмети, схожі на корпуси гранат із запалами, та 270 патронів. Того ж дня він переніс їх до лісопосадки на вулицю Лісову, де зберігав з метою збуту.
Невдовзі під час оперативної закупівлі за 6138 гривень Василь Ш. продав патрони та гранати легендованій особі, яку залучили працівники УСР у Волинській області ДСР НП України.
Відповідно до висновку експерта, вилучені 270 патронів є проміжними патронами калібру 5,45х39 мм та придатні для стрільби. Щодо гранат, то усі вони різних видів: оборонно-осколкова ручна граната Ф-1, ручна граната наступальна РГН, наступальна осколкова ручна граната РГД-5.
Дії Василя Ш. кваліфікували за ч. 1 ст. 263 КК України (умисні дії, які виразились у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті бойових припасів, без передбаченого законом дозволу).
Злочинець уклав з прокурором договір про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та призначив Василю Ш. покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.
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