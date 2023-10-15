СБУ дронами влаштувала росіянам блекаут у Бєлгородській області, – ЗМІ





Про це



Вночі російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над росією.



Тим часом джерело СБУ надало "Українській правді" відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга.



За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти окупантів.



На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.



Співрозмовник Служби додав, що своєю роботою СБУ демонструє росіянам блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку, і "це реальність, яка уже стоїть у них на порозі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки у ніч на 15 жовтня вдало атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області, до якої були підключені військові об’єкти рф.Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбі.Вночі російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над росією.Тим часом джерело СБУ надало "Українській правді" відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга.За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти окупантів.На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.Співрозмовник Служби додав, що своєю роботою СБУ демонструє росіянам блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку, і "це реальність, яка уже стоїть у них на порозі".

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