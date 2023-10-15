СБУ дронами влаштувала росіянам блекаут у Бєлгородській області, – ЗМІ
Сьогодні, 13:27
Служба безпеки у ніч на 15 жовтня вдало атакувала електричну підстанцію у Бєлгородській області, до якої були підключені військові об’єкти рф.
Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбі.
Вночі російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над росією.
Тим часом джерело СБУ надало "Українській правді" відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга.
За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти окупантів.
На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.
Співрозмовник Служби додав, що своєю роботою СБУ демонструє росіянам блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку, і "це реальність, яка уже стоїть у них на порозі".
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Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбі.
Вночі російське міноборони розповіло, нібито знищило 27 безпілотників над росією.
Тим часом джерело СБУ надало "Українській правді" відео вдалої атаки на електричну підстанцію у селищі Красна Яруга.
За даними спецслужби, саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти окупантів.
На відео видно, як БПЛА відпрацювали по цілі.
Співрозмовник Служби додав, що своєю роботою СБУ демонструє росіянам блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку, і "це реальність, яка уже стоїть у них на порозі".
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