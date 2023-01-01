Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Сьогодні, 15:19
Сьогодні, 15 жовтня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели чин відспівування Андрія Савчука, 23.11.1989 року народження, котрий загинув на війні з російським агресором.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Це сталося 8 жовтня поточного року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан. Коли домовину з тілом патріота винесли на Театральний майдан, де чекав жалобний кортеж, присутні в знак подяки за подвиг Андрія Савчука, стали на коліна.
Поховають Андрія на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Це сталося 8 жовтня поточного року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан. Коли домовину з тілом патріота винесли на Театральний майдан, де чекав жалобний кортеж, присутні в знак подяки за подвиг Андрія Савчука, стали на коліна.
Поховають Андрія на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Сьогодні, 15:19
Між Львовом та Варшавою запустили перший потяг
Сьогодні, 14:18
«Без плачу не обійшлося»: історії пацієнток Волинського онкоцентру, які лікують рак грудей
Сьогодні, 13:21