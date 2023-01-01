Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО

Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Сьогодні, 15 жовтня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели чин відспівування Андрія Савчука, 23.11.1989 року народження, котрий загинув на війні з російським агресором.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Це сталося 8 жовтня поточного року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан. Коли домовину з тілом патріота винесли на Театральний майдан, де чекав жалобний кортеж, присутні в знак подяки за подвиг Андрія Савчука, стали на коліна.

Поховають Андрія на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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