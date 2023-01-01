Луцьк попрощався із загиблим Героєм Андрієм Савчуком. ФОТО

Андрія Савчука, 23.11.1989 року народження, котрий



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Це сталося 8 жовтня поточного року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.



Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан. Коли домовину з тілом патріота винесли на Театральний майдан, де чекав жалобний кортеж, присутні в знак подяки за подвиг Андрія Савчука, стали на коліна.



Поховають Андрія на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 жовтня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели чин відспівування, 23.11.1989 року народження, котрий загинув на війні з російським агресором.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Це сталося 8 жовтня поточного року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан. Коли домовину з тілом патріота винесли на Театральний майдан, де чекав жалобний кортеж, присутні в знак подяки за подвиг Андрія Савчука, стали на коліна.Поховають Андрія на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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