Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 16 жовтня, ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +10°.
Народний прогноз погоди: Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає. І у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +10°.
Народний прогноз погоди: Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає. І у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.
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