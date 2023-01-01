Погода у Луцьку на завтра, 16 жовтня

У понеділок, 16 жовтня, ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +10°.Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає. І у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.