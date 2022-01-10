На Миколаївщині діти підірвалися на міні: один хлопчик загинув

На Миколаївщині діти підірвалися на міні: один хлопчик загинув
У неділю, 15 жовтня, у Миколаївській області через підрив на міні загинув 14-річний хлопець. Його 12-річний товариш поранений.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії", – зазначив Клименко.

Міністр нагадав, що всього від початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 було травмовано.

"Не дивлячись на щоденну роботу наших саперів, багато гектарів земель ще залишаються дуже небезпечними. Памʼятайте про це", – наголосив очільник МВС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Рівненщині в прикордонній смузі на міні підірвався трактор.

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Теги: міна, смерть, Миколаївщина
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