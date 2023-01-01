Вночі Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів»

Вночі Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів»
Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, "шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід", йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 “Shahed-136/131”.

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Теги: Росія, Україна, війна
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