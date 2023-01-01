Вночі окупанти атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область





Про це Сергій Тюрін.



"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!" - йдеться в повідомленні.



Ворог атакував БпЛА Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів.



Нагадаємо, що вночі 16 жовтня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 16 жовтня, армія окупантів атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками.Про це повідомив перший заступник начальника ОВА"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!" - йдеться в повідомленні.Ворог атакував БпЛА Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів.Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів»

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