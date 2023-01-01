Вночі окупанти атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область

Вночі окупанти атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область
Цієї ночі, 16 жовтня, армія окупантів атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!" - йдеться в повідомленні.

Ворог атакував БпЛА Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів.

Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів».

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Теги: Хмельницький, атака
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