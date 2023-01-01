Вночі окупанти атакували ударними безпілотниками Хмельницьку область
Сьогодні, 09:02
Цієї ночі, 16 жовтня, армія окупантів атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками.
Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!" - йдеться в повідомленні.
Ворог атакував БпЛА Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів.
Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів».
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Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!" - йдеться в повідомленні.
Ворог атакував БпЛА Кропивницький, Миргород, Хмельницький, Старокостянтинів.
Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Повітряні сили збили 2 ракети та 11 російських «шахедів».
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