Курс валют у Луцьку 16 жовтня

Курс валют у Луцьку 16 жовтня
16 жовтня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.25, а продають за – 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,94.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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