В гуртожитку у Луцьку прихистили майже пів сотні переселенців. ВІДЕО

В гуртожитку у Луцьку прихистили майже пів сотні переселенців. ВІДЕО
У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу мешкають 45 внутрішньо переміщених українців. Максимально в гуртожитку проживало 106 людей із регіонів, де велися бойові дії.

Як розповіла Суспільному заступниця директора навчального закладу Тетяна Оксенчук, проживання у гуртожитку для переселенців є безплатним, а вартість комунальних послуг відшкодовує держава.

Загалом, з її слів, від початку повномасштабної війни в гуртожитку знайшли тимчасовий прихисток більше тисячі осіб.

"Спочатку люди їхали – трішки побули в нас і їхали за кордон, їхали десь далі, а десь уже більше року в нас стала кількість людей, які зовсім не мають куди їхати. У нас географія дуже широка, така тривожна – у нас Лисичанськ, Краматорськ, Рубіжне, Харків, Миколаїв", — каже освітянка.

Троє переселенок у гуртожитку працевлаштовані, серед них Валерія Амерова, яка працює техпрацівницею. Із чоловіком та донькою жінка приїхала з Краматорська у квітні 2022 року. Роботою, життям та умовами в гуртожитку, говорить, задоволена.

"Зараз нас вже називають не гостями, а ви – наші. На побутовому рівні все окей", — сказала жінка.

Працює техпрацівницею у гуртожитку також Євгенія Висоцька, яка приїхала із Рубіжного Луганської області з двома доньками. Розповідає: старша донька працює, молодша навчається в школі, тож планують і надалі залишитися жити в Луцьку.

"І постіль нам дали, і ліжка. Нам тут подобається, гарні люди, нас гарно тут приймають. Є вже і знайомі, подружки тут. В нас все є тут", — зазначила жінка.

Облаштувалася у Луцьку і Анна Кузьменко з Харкова. До Луцька разом із сім’єю жінка переїхала у квітні 2022 року. Зараз її чоловік служить у лавах ЗСУ, а кімнаті гуртожитку живе з мамою та восьмирічною донькою Марселою.

Анна Кузьменко пригадує: виїжджали поїздом під обстрілами.

"Там було страшно, бо стріляло і літало, а в поїзді їхати – ну куди ти подінешся, коли воно бахне і все. Нічого, добралися. Я вже не пам’ятаю, чи я в Харкові жила, чи я тут жила завжди. Мені тут дуже подобається в плані відношення людей", — каже жінка.

Зі слів заступниці директора навчального закладу Тетяна Оксенчук, з 1 вересня тимчасові прихистки функціонують відповідно до Постанови № 930 Кабміну.



Зараз серед переселенців, які живуть у гуртожитку педколеджу, додала освітянка, є 10 дітей: дев'ятеро школярів і один дошкільник: з ними студенти проводять заняття, майстеркласи та інші заходи. Також, додала Тетяна Оксенчук, проживає п'ятеро людей з інвалідністю, найстаршій мешканці – 97 років.
В гуртожитку у Луцьку прихистили майже пів сотні переселенців. ВІДЕО
В гуртожитку у Луцьку прихистили майже пів сотні переселенців. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, переселенці
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