До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України

До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України
16 жовтня спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на твіт посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

Пріцкер вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Нагадаємо, що ціна відновлення країни після війни продовжує зростати і зараз, за даними Світового банку, становить 500-600 мільярдів євро.

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Теги: Україна, відбудова, США
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