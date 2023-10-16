До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України
Сьогодні, 12:55
16 жовтня спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на твіт посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.
Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.
Пріцкер вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
Нагадаємо, що ціна відновлення країни після війни продовжує зростати і зараз, за даними Світового банку, становить 500-600 мільярдів євро.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на твіт посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.
Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.
Пріцкер вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.
Нагадаємо, що ціна відновлення країни після війни продовжує зростати і зараз, за даними Світового банку, становить 500-600 мільярдів євро.
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