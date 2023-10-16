До Києва приїхала спецпредставниця США з відбудови України

Пенні Пріцкер прибула до Києва.



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Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.



Пріцкер вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.



Повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 жовтня спецпредставниця США з питань відбудови Україниприбула до Києва.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на твіт посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.Пріцкер вже зустрічалася з президентом Україниу Нью-Йорку.Повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.Нагадаємо, що ціна відновлення країни після війни продовжує зростати і зараз, за даними Світового банку, становить 500-600 мільярдів євро.

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