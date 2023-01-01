Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Дмитра Мозговенка

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Дмитра Мозговенка
Тіло полеглого воїна Дмитра Мозговенка привезуть до рідної домівки в село Раймісто Доросинівської сільської ради сьогодні, 16 жовтня.

Про це у фейсбуці повідомляє Доросинівська громада.

«Просимо жителів громади орієнтовно о 15:00 живим коридором зустріти нашого земляка», - йдеться у повідомленні.

Завтра, 17 жовтня, о 11:00 відбудеться поминальна панахида. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

«Приносимо щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Поділяємо їхнє горе. Світла пам'ять і низький уклін», - повідомили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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