«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині

«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині
Із початком Великої війни волинянин Олександр Остапук повернувся до рідного Ковеля із Польщі, де працював, та вступив до ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне.

Півтора місяця служив у сотій бригаді територіальної оборони Волині, потім півтора року на сході — починаючи з Рубіжного, закінчуючи напрямком Кремінної, розповів боєць, який нині перебуває на лікуванні в одному медзакладів Волині.

Навчався у Львівському університеті імені Івана Франка, здобув спеціальність менеджер управління персоналом. У виші закінчив і військову кафедру, каже Олександр Остапук. У військовому квитку була позначка "обмежено придатний".

Боєць розповідає, що мав хорошу фізичну підготовку, зі шкільних років займався рукопашним боєм, карате, тому до служби був готовий.
«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині

"Бойовий дух має бути. Треба бути не лише фізично, а й морально готовим. Ти лежиш на підлозі, на кариматі, холодно, біля тебе миші бігають. Але що ти зробиш? На твою країну напали. Треба зубами, кігтями гризти ту перемогу", — каже Олександр.

За таку позицію бійцю дали позивний "Звір".
«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині

За півтора року служби — у відпустці був лише раз. Приїздив на весілля до сестри. В дорозі, у потязі, каже, познайомився зі "своєю Наталкою". Дівчина родом з Дніпра. Під час подальшої служби спілкувалися. Нині Олександр зробив їй пропозицію та після лікування планує одружитися.
«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині

Зі слів Олександра Остапука, лікарі йому діагностували невиліковну хворобу, пов'язану з центральною нервовою системою, а ще ураження всіх відділів хребта, тому його служба завершилась у зв'язку зі станом здоров'я.

"Я свідомий українець, я розумію, що потрібно захищати, те що ти любиш — Україну, скільки прослужив", каже військовослужбовець.


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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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