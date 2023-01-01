Нову партію фур із України завезли до Польщі залізницею

Нову партію фур із України завезли до Польщі залізницею
До Польщі сьогодні, 10 грудня, залізницею прибула ще одна партія вантажівок. В «Укрзалізниці» планують зробити такі відправлення регулярними.

Про це в телеграмі повідомляє Укрзалізниці.

«Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур», — зазначається у повідомленні.

Далі вантажівки попрямують автошляхом до пункту призначення і зазначили, що наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

«Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

«Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland», — йдеться у повідомленні.


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Теги: кордон, Волинь
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