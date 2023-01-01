На реабілітацію бійців у Нововолинську – черги

На реабілітацію бійців у Нововолинську – черги
Військовослужбовці стають у чергу для проходження реабілітації в клініці у Нововолинську.

Допомогу можуть одночасно надавати для вісьмох бійців, повідомляє Суспільне.

Аби задовольнити попит, зараз тут добудовують нове приміщення і вже з нового року на цілодобовому лікуванні зможуть одночасно перебувати до 30 бійців, розповів директор медзакладу Сергій Крижановський.

Реабілітація триває від двох тижнів: для бійця вона безплатна, каже директор нововолинської клініки. Реабілітацію, з його слів, оплачують власним коштом та з допомогою меценатів.
На реабілітацію бійців у Нововолинську – черги

"Займаємося мультидисциплінарною реабілітацією. Намагаємося брати виключно вмотивованих бійців: тих, які хочуть повернутися на фронт або хочуть бути корисними. Це ті люди, які хочуть впливати на нашу країну і на результат війни", — говорить керівник клініки.

У закладі є спеціальна медична база та команда з 30 лікарів. Медична сестра з фізіотерапії Олена Гучок розповіла: до 24 лютого 2022 року жила і працювала в залізничній лікарні Харкова, а з березня минулого року мешкає у Нововолинську.
На реабілітацію бійців у Нововолинську – черги

"Хочеться перемоги, хочеться миру, щоб хлопці були здорові, не покалічені, з якими ми працюємо. Клініка реабілітацію з військовими проводить. А хочеться, щоб люди не страждали, щоб не вбивали хлопців, наших чоловіків", — сказала медсестра.

30-річний Роман Коношевський із Рівненщини розповідає: захищає Україну від військових РФ другий рік. Під Авдіївкою на Донеччині боєць отримав поранення у спину та чотири контузії, у клініці на реабілітації перебуває другий тиждень.
На реабілітацію бійців у Нововолинську – черги

"Сам процес лікування мені дуже підходить. Після багатьох поранень нам потрібні реабілітації, потрібно повертати свою функціональність. Дуже задоволений, що є клініки, які допомагають нам реабілітуватися і далі продовжувати службу – захищати і боронити країну від загарбника", — сказав боєць.

Координаторка з реабілітації бійців Ірина Дердюк розповіла, що часто військові після реабілітації залишають щось про себе на пам'ять, як-от картини чи шеврони.
На реабілітацію бійців у Нововолинську – черги

"На деяких шевронах є кров. Нещодавно бойова медикиня, яка була в нас на реабілітації в травні, подарувала нам такі картини, які символізують єдність медицини і військових в наближенні нашої перемоги", — сказала координаторка.

До повномасштабної війни у фізіотерапевтичному відділенні нововолинської клініки реабілітовувалися хворі з хронічними хворобами та професійні спортсмени — члени олімпійських збірних. З травня 2022-го, директор медзакладу Сергій Крижановський, комплексну реабілітацію пройшли більш як 150 військовослужбовців з різних областей.

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Теги: реабілітація, військові
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