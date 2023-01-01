На Волині помер священник
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У суботу, 9 грудня 2023 року, на 87-ому році життя відійшов до Господа священнослужитель Волинської єпархії, клірик Свято-Георгіївського храму села Черче Камінь-Каширського району протоієрей Дмитро Корпач.
Про це повідомляє Православна Волинь.
Відспівування священника відбудеться в понеділок, 11 грудня.
Народився майбутній священник 13 липня 1937 року в селі Якушів Ратнівського району Волинської області у православній багатодітній родині.
З 1947 по 1954 рр. навчався у Якушівській семирічній школі.
З 1956 по 1958 рр. служив в армії.
У 1969 році одружився, має двох дітей. Тривалий час проживав у селі Мельники – Мостище Камінь-Каширського району.
З 1960 по 1964 рр. навчався у Камінь-Каширській заочній школі.
З 1986 по 1990 рр. навчався на заочному секторі Московської духовної семінарії.
7 лютого 1982 року – у Свято-Троїцькому соборі Луцька архієп. Волинським і Луцьким Даміаном був рукоположений у сан диякона. 21 лютого цього ж року – у сан священника.
З березня 1982 року був призначений настоятелем Різдво-Богородичної церкви у селі Троянівка на Маневиччині.
З 18 лютого 1985 року по 17 липня 1991 року – настоятель Свято-Благовіщенської церкви села Раків Ліс.
З 19 червня 1990 року по 21 лютого 2013 року – настоятель Свято-Георгіївського храму села Черче.
З лютого 2013 року – клірик Свято-Георгіївського храму села Черче.
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Про це повідомляє Православна Волинь.
Відспівування священника відбудеться в понеділок, 11 грудня.
Народився майбутній священник 13 липня 1937 року в селі Якушів Ратнівського району Волинської області у православній багатодітній родині.
З 1947 по 1954 рр. навчався у Якушівській семирічній школі.
З 1956 по 1958 рр. служив в армії.
У 1969 році одружився, має двох дітей. Тривалий час проживав у селі Мельники – Мостище Камінь-Каширського району.
З 1960 по 1964 рр. навчався у Камінь-Каширській заочній школі.
З 1986 по 1990 рр. навчався на заочному секторі Московської духовної семінарії.
7 лютого 1982 року – у Свято-Троїцькому соборі Луцька архієп. Волинським і Луцьким Даміаном був рукоположений у сан диякона. 21 лютого цього ж року – у сан священника.
З березня 1982 року був призначений настоятелем Різдво-Богородичної церкви у селі Троянівка на Маневиччині.
З 18 лютого 1985 року по 17 липня 1991 року – настоятель Свято-Благовіщенської церкви села Раків Ліс.
З 19 червня 1990 року по 21 лютого 2013 року – настоятель Свято-Георгіївського храму села Черче.
З лютого 2013 року – клірик Свято-Георгіївського храму села Черче.
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