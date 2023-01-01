Вифлеємський вогонь прибув до України

До України зі Словаччини прибув Вифлеємський вогонь миру – його передано українським пластунам в міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці"; далі Вифлеємський вогонь передаватимуть у храми та дитячі будинки.Про це повідомляють Telegram-канали Держприкордонслужби України та Закарпатської ОВА."Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці". Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах", – інформує Держприкордонслужба України.Як повідомив голова Закарпатської ОВА, Вифлеємський вогонь було передано у Кафедральний греко-католицькому соборі в Ужгороді, а далі його передаватимуть у храми та дитячі будинки."Він є символом доброї справи і підтримки, традиційно поширюється з місця народженнядо всіх, хто його потребує. Молимося за наших захисників, народ та країну в ці складні для всіх нас часи", – написав Віктор Микита.