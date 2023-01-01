Вифлеємський вогонь прибув до України
Сьогодні, 21:11
До України зі Словаччини прибув Вифлеємський вогонь миру – його передано українським пластунам в міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці"; далі Вифлеємський вогонь передаватимуть у храми та дитячі будинки.
Про це повідомляють Telegram-канали Держприкордонслужби України та Закарпатської ОВА.
"Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці". Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах", – інформує Держприкордонслужба України.
Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, Вифлеємський вогонь було передано у Кафедральний греко-католицькому соборі в Ужгороді, а далі його передаватимуть у храми та дитячі будинки.
"Він є символом доброї справи і підтримки, традиційно поширюється з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Молимося за наших захисників, народ та країну в ці складні для всіх нас часи", – написав Віктор Микита.
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Про це повідомляють Telegram-канали Держприкордонслужби України та Закарпатської ОВА.
"Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці". Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах", – інформує Держприкордонслужба України.
Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, Вифлеємський вогонь було передано у Кафедральний греко-католицькому соборі в Ужгороді, а далі його передаватимуть у храми та дитячі будинки.
"Він є символом доброї справи і підтримки, традиційно поширюється з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Молимося за наших захисників, народ та країну в ці складні для всіх нас часи", – написав Віктор Микита.
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