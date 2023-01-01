Перший бойовий виїзд: ченці монастиря гасили пожежу на Волині

Перший бойовий виїзд: ченці монастиря гасили пожежу на Волині
У Луцькому районі рятувальники разом з добровольчою пожежною командою з Жидичинського чоловічого монастиря гасили пожежу в приватному домогосподарстві.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Це перший бойовий виїзд добровільної пожежної команди, що розпочала діяти при монастирі в селі Жидичин восени цього року.

Разом з професійними рятувальниками вони успішно ліквідували стихію й завадили перекиданню полум'я з господарської будівлі на житловий будинок.

Повідомлення про пожежу в с. Княгининок Луцького району надійшло 9 грудня о 14:24.

Горіння локалізували о 15:02, ліквідували - о 15:36.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС, монахи
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