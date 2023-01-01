Перший бойовий виїзд: ченці монастиря гасили пожежу на Волині
10 грудень, 23:31
У Луцькому районі рятувальники разом з добровольчою пожежною командою з Жидичинського чоловічого монастиря гасили пожежу в приватному домогосподарстві.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Це перший бойовий виїзд добровільної пожежної команди, що розпочала діяти при монастирі в селі Жидичин восени цього року.
Разом з професійними рятувальниками вони успішно ліквідували стихію й завадили перекиданню полум'я з господарської будівлі на житловий будинок.
Повідомлення про пожежу в с. Княгининок Луцького району надійшло 9 грудня о 14:24.
Горіння локалізували о 15:02, ліквідували - о 15:36.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Це перший бойовий виїзд добровільної пожежної команди, що розпочала діяти при монастирі в селі Жидичин восени цього року.
Разом з професійними рятувальниками вони успішно ліквідували стихію й завадили перекиданню полум'я з господарської будівлі на житловий будинок.
Повідомлення про пожежу в с. Княгининок Луцького району надійшло 9 грудня о 14:24.
Горіння локалізували о 15:02, ліквідували - о 15:36.
Причина пожежі встановлюється.
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