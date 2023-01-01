В Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян: «100 тисяч можна забрати на фронт»

В Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян: «100 тисяч можна забрати на фронт»
Щонайменше 50 або 100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати і забрати на фронт.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні “Айдар” Євген Дикий.

За його словами, зараз правопорядок в Україні охороняють забагато людей. Водночас усі вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію та мають хоча б базові навички володіння зброєю.

“Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не забагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми б мали проблему вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч — це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт”, — розповів Євген Дикий.

За його словами, це можна зробити одним рішенням — зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.

“Я привів як приклад Національну поліцію, бо їх найбільше. Але ж насправді крім них ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, мають хоча б базові навички володіння зброєю. Тобто вони всі вже мають базовий рівень відмінно від звичайного цивільного мобілізованого. Загалом це десь півмільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, причому зробити це дуже швидко”, — вважає Євген Дикий.

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Теги: Мобілізація, війна
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