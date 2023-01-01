До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв

До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Вранці у понеділок, 11 грудня, до Луцька прибуде Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Збір орієнтовно о 6:30 ранку у селі Підгайці на АЗС «Аветра». Про це повідомляють волонтери, інформує ВСН.

Волинян закликають гідно зустріти наших Героїв.

Час прибуття орієнтовно о 7 годині ранку. Волонтери попереджають, що можливі зміни у часі.

Кортеж проїжджатиме через усе місто. Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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