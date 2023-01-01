Воїнам «князівської бригади» з нагоди річниці створення вручили державні нагороди





Про це повідомили у Телеграм-каналі бригади.



Ордени «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни» вручив побратимам командир бригади підполковник Олексій Трубніков.



«Ці нагороди – це визнання суспільством вашої звитяги на передовій, це шана і повага вашій службі! Пишаюсь кожним з вас і вірю, що разом ми подолаємо ворога. Памʼять всім нашим загиблим побратимам… 10-й рік боротьби розпочався!», – йдеться у повідомленні підполковника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїнам 14 ОМБр з нагоди дев'ятої річниці створення бригади вручили державні нагороди.Про це повідомили у Телеграм-каналі бригади.Ордени «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни» вручив побратимам командир бригади підполковник«Ці нагороди – це визнання суспільством вашої звитяги на передовій, це шана і повага вашій службі! Пишаюсь кожним з вас і вірю, що разом ми подолаємо ворога. Памʼять всім нашим загиблим побратимам… 10-й рік боротьби розпочався!», – йдеться у повідомленні підполковника.

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