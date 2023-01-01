Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.



В області – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.В області – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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