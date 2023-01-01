Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 грудня
Сьогодні, 20:00
На реабілітацію бійців у Нововолинську – черги
Сьогодні, 19:00
Нову партію фур із України завезли до Польщі залізницею
Сьогодні, 17:30
«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині
Сьогодні, 16:58
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
Сьогодні, 16:34