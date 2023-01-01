На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
У Ковелі на Волині півтори сотні людей сьогодні, 10 грудня, вийшли на Веукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!», яка проходить щонайменше в 12 містах одночасно.

Про це повідомляє Ковельська міськрада.

Українці вимагають звільнення бійців, яких майже 20 місяців утримує росія. У катівнях ворога досі залишається троє ковельчан: Владислав Бакум, Андрій Богдан, Владислав Оксеньчук.
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

Саме їх рідні й організували акцію у Ковелі, на яку вийшло понад півтори сотні людей.
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

Серед учасників – дружина загиблого Олександра Філона, колишнього командира підрозділу «Вовча зграя», Аня.
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

«Я чекала свого чоловіка з війни, та не дочекалась. Тепер хочу, щоб якнайшвидше звільнили моїх друзів і вони повернулись з полону додому», – каже вона.
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

Як зазначають мами полонених бійців Світлана Богдан і Тетяна Бакум, для них це ще одна можливість нагадати українцям, всьому світові про тих, кого зараз ворог тримає в неволі лише тому, що вони захищали Україну. Оборонці «Азовсталі» уже понад 560 днів знаходяться в полоні.
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

«Чекаємо наших хлопців у Ковелі, віримо, що їх вдасться повернути додому. Україна не мовчить!» - зазначили у міськраді.
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині
Сьогодні, 16:58
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
Сьогодні, 16:34
У селі під Луцьком в аварію потрапила маршрутка
Сьогодні, 15:37
Залужний нагородив військову з Волині
Сьогодні, 15:30
На війні загинув волинянин Валерій Юневич
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
У Лаврі щодня битимуть дзвони на підтримку військовополонених У Лаврі щодня битимуть дзвони на підтримку військовополонених
04 грудень, 19:12
росія припинила обміни військовополоненими росія припинила обміни військовополоненими
28 листопад, 13:12
«У камері на 6 осіб нас було 40», - спогади лучанки про російський полон «У камері на 6 осіб нас було 40», - спогади лучанки про російський полон
23 листопад, 14:25
Влада назвала точну кількість військових у російському полоні Влада назвала точну кількість військових у російському полоні
17 листопад, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Треба зубами вигризати Перемогу», - воїн із Волині
Сьогодні, 16:58
 0
На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
Сьогодні, 16:34
 0
У селі під Луцьком в аварію потрапила маршрутка
Сьогодні, 15:37
 0
Залужний нагородив військову з Волині
Сьогодні, 15:30
 0
На війні загинув волинянин Валерій Юневич
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8