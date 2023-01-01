На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ

У Ковелі на Волині півтори сотні людей сьогодні, 10 грудня, вийшли на Веукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!», яка проходить щонайменше в 12 містах одночасно.Про це повідомляє Ковельська міськрада.Українці вимагають звільнення бійців, яких майже 20 місяців утримує росія. У катівнях ворога досі залишається троє ковельчан:Саме їх рідні й організували акцію у Ковелі, на яку вийшло понад півтори сотні людей.Серед учасників – дружина загиблого, колишнього командира підрозділу «Вовча зграя»,«Я чекала свого чоловіка з війни, та не дочекалась. Тепер хочу, щоб якнайшвидше звільнили моїх друзів і вони повернулись з полону додому», – каже вона.Як зазначають мами полонених бійців, для них це ще одна можливість нагадати українцям, всьому світові про тих, кого зараз ворог тримає в неволі лише тому, що вони захищали Україну. Оборонці «Азовсталі» уже понад 560 днів знаходяться в полоні.«Чекаємо наших хлопців у Ковелі, віримо, що їх вдасться повернути додому. Україна не мовчить!» - зазначили у міськраді.