На Волині відбулася акція на підтримку полонених воїнів ЗСУ
Сьогодні, 16:34
У Ковелі на Волині півтори сотні людей сьогодні, 10 грудня, вийшли на Веукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!», яка проходить щонайменше в 12 містах одночасно.
Про це повідомляє Ковельська міськрада.
Українці вимагають звільнення бійців, яких майже 20 місяців утримує росія. У катівнях ворога досі залишається троє ковельчан: Владислав Бакум, Андрій Богдан, Владислав Оксеньчук.
Саме їх рідні й організували акцію у Ковелі, на яку вийшло понад півтори сотні людей.
Серед учасників – дружина загиблого Олександра Філона, колишнього командира підрозділу «Вовча зграя», Аня.
«Я чекала свого чоловіка з війни, та не дочекалась. Тепер хочу, щоб якнайшвидше звільнили моїх друзів і вони повернулись з полону додому», – каже вона.
Як зазначають мами полонених бійців Світлана Богдан і Тетяна Бакум, для них це ще одна можливість нагадати українцям, всьому світові про тих, кого зараз ворог тримає в неволі лише тому, що вони захищали Україну. Оборонці «Азовсталі» уже понад 560 днів знаходяться в полоні.
«Чекаємо наших хлопців у Ковелі, віримо, що їх вдасться повернути додому. Україна не мовчить!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє Ковельська міськрада.
Українці вимагають звільнення бійців, яких майже 20 місяців утримує росія. У катівнях ворога досі залишається троє ковельчан: Владислав Бакум, Андрій Богдан, Владислав Оксеньчук.
Саме їх рідні й організували акцію у Ковелі, на яку вийшло понад півтори сотні людей.
Серед учасників – дружина загиблого Олександра Філона, колишнього командира підрозділу «Вовча зграя», Аня.
«Я чекала свого чоловіка з війни, та не дочекалась. Тепер хочу, щоб якнайшвидше звільнили моїх друзів і вони повернулись з полону додому», – каже вона.
Як зазначають мами полонених бійців Світлана Богдан і Тетяна Бакум, для них це ще одна можливість нагадати українцям, всьому світові про тих, кого зараз ворог тримає в неволі лише тому, що вони захищали Україну. Оборонці «Азовсталі» уже понад 560 днів знаходяться в полоні.
«Чекаємо наших хлопців у Ковелі, віримо, що їх вдасться повернути додому. Україна не мовчить!» - зазначили у міськраді.
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