У деяких районах Луцька запрацював інтернет від «Київстар»





Про це нам повідомили читачі.



Відомо, зокрема, що інтернет з'явився у 33-ому мікрорайоні міста.



Утім, на жаль, мобільного зв'язку у користувачів і досі немає.



"Інтернет періодично починає працювати - з'явиться на 10 хв, пропаде на 10, але тільки стаціонарний, мобільний "Київстар" лежить повністю", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у мережі Kyivstar

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері у вівторок, 12 грудня, в Луцьку в кількох мікрорайонах міста з'явився інтернет від «Київстар».Про це нам повідомили читачі.Відомо, зокрема, що інтернет з'явився у 33-ому мікрорайоні міста.Утім, на жаль, мобільного зв'язку у користувачів і досі немає."Інтернет періодично починає працювати - з'явиться на 10 хв, пропаде на 10, але тільки стаціонарний, мобільний "Київстар" лежить повністю", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у мережі Kyivstar стався технічний збій . Через це можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію