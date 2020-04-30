У деяких районах Луцька запрацював інтернет від «Київстар»

У деяких районах Луцька запрацював інтернет від «Київстар»
Ввечері у вівторок, 12 грудня, в Луцьку в кількох мікрорайонах міста з'явився інтернет від «Київстар».

Про це нам повідомили читачі.

Відомо, зокрема, що інтернет з'явився у 33-ому мікрорайоні міста.

Утім, на жаль, мобільного зв'язку у користувачів і досі немає.

"Інтернет періодично починає працювати - з'явиться на 10 хв, пропаде на 10, але тільки стаціонарний, мобільний "Київстар" лежить повністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у мережі Kyivstar стався технічний збій. Через це можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

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Теги: інтернет, Київстар
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