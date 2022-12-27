У Луцьку відкрили ковзанку просто неба





Як розповіла журналістам видання Тетяна, цьогоріч відкрилися раніше на три тижні, ніж минулого року.





«Намагалися канікули вже охопити більше, щоб діти могли більше насолодитися ковзанкою», – сказала Тетяна.







Варто зауважити, що ціни на квитки з минулого року не змінилися:



Ковзанка дорослий – 200 грн-безліміт



Ковзанка дитячий (до 10 років включно) – 100 грн/безлім



Помічник фігуриста – 150 грн/безліміт



Дитячі роботи (діти з 3 років) – 70 грн/3хв.



Манеж (діти з 3 років) – 70 грн/3хв.



Ланцюгова карусель (діти з 3 років) – 60 грн/3хв.



Автодром – 100 грн/3хв.



Учасникам бойових дій та їх дітям діятиме знижка 50% на ковзанку та будь-який атракціон, за наявності відповідного посвідчення.



Відвідування ковзанки необмежено в часі, тож можна кататися досхочу.



Локація працюватиме щодня з 10:00 – 22:00, з перервами через кожні 2 години для очищення льодової арени. Під час повітряної тривоги ковзанка не працюватиме.



Варто зазначити, що бюджетні кошти на побудову ковзанки не витрачались.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 11 грудня у Луцьку біля стадіону «Авангард» розпочала свою роботу ковзанка просто неба, площею 450 кв.м.Як розповіла журналістам видання ВСН працівниця, цьогоріч відкрилися раніше на три тижні, ніж минулого року.«Намагалися канікули вже охопити більше, щоб діти могли більше насолодитися ковзанкою», – сказала Тетяна.Варто зауважити, що ціни на квитки з минулого року не змінилися:Ковзанка дорослий – 200 грн-безлімітКовзанка дитячий (до 10 років включно) – 100 грн/безлімПомічник фігуриста – 150 грн/безлімітДитячі роботи (діти з 3 років) – 70 грн/3хв.Манеж (діти з 3 років) – 70 грн/3хв.Ланцюгова карусель (діти з 3 років) – 60 грн/3хв.Автодром – 100 грн/3хв.Учасникам бойових дій та їх дітям діятиме знижка 50% на ковзанку та будь-який атракціон, за наявності відповідного посвідчення.Відвідування ковзанки необмежено в часі, тож можна кататися досхочу.Локація працюватиме щодня з 10:00 – 22:00, з перервами через кожні 2 години для очищення льодової арени. Під час повітряної тривоги ковзанка не працюватиме.Варто зазначити, що бюджетні кошти на побудову ковзанки не витрачались.

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