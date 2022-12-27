У Луцьку відкрили ковзанку просто неба

У Луцьку відкрили ковзанку просто неба
У понеділок, 11 грудня у Луцьку біля стадіону «Авангард» розпочала свою роботу ковзанка просто неба, площею 450 кв.м.

Як розповіла журналістам видання ВСН працівниця Тетяна, цьогоріч відкрилися раніше на три тижні, ніж минулого року.
У Луцьку відкрили ковзанку просто неба


«Намагалися канікули вже охопити більше, щоб діти могли більше насолодитися ковзанкою», – сказала Тетяна.
У Луцьку відкрили ковзанку просто неба

У Луцьку відкрили ковзанку просто неба


Варто зауважити, що ціни на квитки з минулого року не змінилися:

Ковзанка дорослий – 200 грн-безліміт

Ковзанка дитячий (до 10 років включно) – 100 грн/безлім

Помічник фігуриста – 150 грн/безліміт

Дитячі роботи (діти з 3 років) – 70 грн/3хв.

Манеж (діти з 3 років) – 70 грн/3хв.

Ланцюгова карусель (діти з 3 років) – 60 грн/3хв.

Автодром – 100 грн/3хв.

Учасникам бойових дій та їх дітям діятиме знижка 50% на ковзанку та будь-який атракціон, за наявності відповідного посвідчення.

Відвідування ковзанки необмежено в часі, тож можна кататися досхочу.

Локація працюватиме щодня з 10:00 – 22:00, з перервами через кожні 2 години для очищення льодової арени. Під час повітряної тривоги ковзанка не працюватиме.

Варто зазначити, що бюджетні кошти на побудову ковзанки не витрачались.

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Теги: ковзанка, Луцьк
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