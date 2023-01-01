Везла допомогу коханому: подробиці ДТП, у якій загинула дружина волинського військового





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ДТП загинула дружина військового Володимира Кіндія з Литовезької громади, Наталія.Як повідомили БУГу знайомі родини, Наталія їхала до чоловіка на Схід України, везла волонтерську допомогу. Авто, на трасі між Полтавою та Харковом знесло в кювет. У Наталії діагностували перелом шийних хребців. На жаль, жінка не вижила.Нагадаємо, у дорожньо-транспортній пригоді обірвалося життя дружини волинського військовослужбовця Збройних сил України Володимира Кіндія.

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