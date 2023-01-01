Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Вночі невеликий сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла.

В області – хмарно. Вночі невеликий сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Місцями туман. Слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Місцями налипання мокрого снігу. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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