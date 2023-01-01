12 юних волинян отримали стипендії Президента України. ФОТО

Переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України та Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2022/2023 році з Волині отримали стипендії Президента України.Серед 270 юних інтелектуалів - 12 волинян, - повідомляють у Волинській ОВА.Днями у Києві відбулася церемонія вручення дипломів лауреатів стипендій Президента України.Зокрема, почесні відзнаки отримали:Біла Богдана Андріївна (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького);Германюк Анна Олександрівна (Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» Волинської області);Дудич Софія Юріївна (Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради» Волинської області);Дудкевич Олена Василівна (Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради);Кошелюк Яна Сергіївна (Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка);Романюк Анастасія Радимівна (Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради» Волинської області);Семенюк Мілана Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);Смаль Вікторія Костянтинівна (Ліцей № 13 м. Ковеля Волинської області);Лавренюк Тарас Андрійович (Нововолинський ліцей №4 імені Т.Г.Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області);Пух Марина Олегівна (Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради);Лагановська Катерина Анатоліївна (Волинський національний університет імені Лесі Українки);Данилюк Анна Сергіївна (Чернівецька національний університет імені Юрія Федьковича).За словами начальника управління освіти облдержадміністрації Наталії Матвіюк, це школярі 8–11 класів, а також студенти закладів вищої освіти України.«Особливо надихає, коли талановита молодь, попри повномасштабну війну, навчання під час тривог і в онлайн-режимі, старанно навчається та сприяє розвитку науки в Україні», – додає головна освітянка області.Слід зазначити, що відповідні нагороди щорічно призначають молодим людям, які виявляють глибокий інтерес до вивчення науки поза шкільною програмою, прагнуть проводити дослідження, беруть участь у конференціях, перемагають в олімпіадах.