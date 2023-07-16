Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й путіна укласти мирну угоду
Сьогодні, 02:01
Претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії, експрезидент країни Дональд Трамп пояснив, як у разі своєї перемоги на виборах хоче змусити президентів України та росії укласти мирну угоду.
Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає "Українська правда".
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома.
Я б сказав Зеленському: "Досить (англ. "no more" – ред.). Ви повинні укласти угоду".
Я б сказав путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми <дамо Україні> більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день", – сказав Трамп.
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Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає "Українська правда".
"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома.
Я б сказав Зеленському: "Досить (англ. "no more" – ред.). Ви повинні укласти угоду".
Я б сказав путіну: "Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми <дамо Україні> більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться". Я укладу угоду за один день. За один день", – сказав Трамп.
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