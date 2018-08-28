Юні волиняни – срібні призери всеукраїнської спартакіади з пляжного волейболу

Юні волиняни – срібні призери всеукраїнської спартакіади з пляжного волейболу
Юні волиняни – срібні призери фінальних змагань ХХХ Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" з пляжного волейболу серед дітей з порушеннями слуху, присвяченої 32-ій річниці незалежності України.

Про це пише «Інваспорт».

На змагання, які тривали з 13 по 16 липня у місті Хмельницькому, приїхало 49 учасників з 11 областей України.

У команді Волинської області: Боголюбська Ярославна, Краглік Сергій, Лящук Софія, Чех Володимир.

Як повідомив тренер спортсменів Микола Шевчук, команди хлопців та дівчат зайняли другі місця. Це лише початок довгого шляху до великих перемог.



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Теги: спорт, Волинь, паралімпійці
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