Юні волиняни – срібні призери всеукраїнської спартакіади з пляжного волейболу





Про це пише



На змагання, які тривали з 13 по 16 липня у місті Хмельницькому, приїхало 49 учасників з 11 областей України.



У команді Волинської області: Боголюбська Ярославна, Краглік Сергій, Лящук Софія, Чех Володимир.



Як повідомив тренер спортсменів Микола Шевчук, команди хлопців та дівчат зайняли другі місця. Це лише початок довгого шляху до великих перемог.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні волиняни – срібні призери фінальних змагань ХХХ Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" з пляжного волейболу серед дітей з порушеннями слуху, присвяченої 32-ій річниці незалежності України.Про це пише «Інваспорт» На змагання, які тривали з 13 по 16 липня у місті Хмельницькому, приїхало 49 учасників з 11 областей України.У команді Волинської області:Як повідомив тренер спортсменів, команди хлопців та дівчат зайняли другі місця. Це лише початок довгого шляху до великих перемог.

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