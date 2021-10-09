У Луцькому районі мотоцикліст в'їхав у легковик і втік з місця ДТП

У Луцькому районі мотоцикліст в'їхав у легковик і втік з місця ДТП
На Волині судили мотоцикліста, який зіткнувся з автомобілем на зустрічній смузі руху та втік з місця аварії. Рожищенський районний суд ухвалив постанову, оштрафувавши правопорушника на 3 тисячі 400 гривень.

Про це пише ІА Волинські новини.

ДТП трапилася 8 червня на вулиці Граничній у місті Рожище. Водій мотоцикла Kawasaki Ігор Б. не дотримався безпечного бокового інтервалу та виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з Renault Megane.

Внаслідок аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Мотоцикліст втік з місця ДТП.

На судове засідання він також не з’явився. Вину мотоцикліста доводять протокол про адміністративні правопорушення, в якому винуватець аварії визнав свою вину. Схема ДТП також підтверджує винуватість Ігоря Б.

В підсумку суд оштрафував водія на 3 тисячі 400 гривень.

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Теги: ДТП, Рожище, суд
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