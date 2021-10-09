У Луцькому районі мотоцикліст в'їхав у легковик і втік з місця ДТП





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ДТП трапилася 8 червня на вулиці Граничній у місті Рожище. Водій мотоцикла Kawasaki Ігор Б. не дотримався безпечного бокового інтервалу та виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з Renault Megane.



Внаслідок аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Мотоцикліст втік з місця ДТП.



На судове засідання він також не з’явився. Вину мотоцикліста доводять протокол про адміністративні правопорушення, в якому винуватець аварії визнав свою вину. Схема ДТП також підтверджує винуватість Ігоря Б.



В підсумку суд оштрафував водія на 3 тисячі 400 гривень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили мотоцикліста, який зіткнувся з автомобілем на зустрічній смузі руху та втік з місця аварії. Рожищенський районний суд ухвалив постанову, оштрафувавши правопорушника на 3 тисячі 400 гривень.Про це пише ІА Волинські новини ДТП трапилася 8 червня на вулиці Граничній у місті Рожище. Водій мотоцикла Kawasakiне дотримався безпечного бокового інтервалу та виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з Renault Megane.Внаслідок аварії транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Мотоцикліст втік з місця ДТП.На судове засідання він також не з’явився. Вину мотоцикліста доводять протокол про адміністративні правопорушення, в якому винуватець аварії визнав свою вину. Схема ДТП також підтверджує винуватість Ігоря Б.В підсумку суд оштрафував водія на 3 тисячі 400 гривень.

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