У Польщі 18-річний водій в'їхав у групу українців: є постраждалі





Про це пише



Аварія сталася 13 липня, орієнтовно о 19:00.



За інформацією поліції, внаслідок наїзду машини на тротуар постраждали кілька українців. Трьох жінок, двоє з яких із переломами ніг, доправили в лікарню. Підліток з України, який також був на тротуарі, отримав легкі травми у вигляді синців.



У поліції зазначають, що водій був тверезим. Версія причини ДТП - невідповідність обраної швидкості до умов на дорозі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автомобіль Ford, яким кермував 18-річний місцевий юнак, в`їхав у групу людей на тротуарі. Його авто злетіло з дороги, люди отримали травми.Про це пише Вголос Аварія сталася 13 липня, орієнтовно о 19:00.За інформацією поліції, внаслідок наїзду машини на тротуар постраждали кілька українців. Трьох жінок, двоє з яких із переломами ніг, доправили в лікарню. Підліток з України, який також був на тротуарі, отримав легкі травми у вигляді синців.У поліції зазначають, що водій був тверезим. Версія причини ДТП - невідповідність обраної швидкості до умов на дорозі.

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