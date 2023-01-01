У Польщі 18-річний водій в'їхав у групу українців: є постраждалі

У Польщі 18-річний водій в'їхав у групу українців: є постраждалі
Автомобіль Ford, яким кермував 18-річний місцевий юнак, в`їхав у групу людей на тротуарі. Його авто злетіло з дороги, люди отримали травми.

Про це пише Вголос.

Аварія сталася 13 липня, орієнтовно о 19:00.

За інформацією поліції, внаслідок наїзду машини на тротуар постраждали кілька українців. Трьох жінок, двоє з яких із переломами ніг, доправили в лікарню. Підліток з України, який також був на тротуарі, отримав легкі травми у вигляді синців.

У поліції зазначають, що водій був тверезим. Версія причини ДТП - невідповідність обраної швидкості до умов на дорозі.

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Теги: Польща, ДТП
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