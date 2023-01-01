ПВК «Вагнер» у Білорусі: у мережі показали відео з великою колоною найманців
Сьогодні, 01:02
В одному з телеграм-каналів опублікували відео, на якому зафіксували різні частини колони найманців ПВК "Вагнера". Вони рухалися в напрямку наметового табору в селі Ціль 15 липня.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Російські пропагандисти розганяють черговий вкид, що відео з вагнерівцями, яке з'явилося в мережі, нібито зняли вранці 15 липня в Гомельській області.
"Насправді ж це відео зняли в Могильовській області, а точніше на трасі Р43 біля села Лебедівка, що є додатковим підтвердженням маршруту колони, який ми публікували вчора", – зазначили в "Беларускі Гаюн".
Аналіз відео показує, що його зробили о 5:00 15 липня. Це означає, що кордон з Білоруссю колона найманців перетнула пізно вночі – приблизно о 3:00. Адже від прикордонного переходу "Звенчатка – Понятівка" потрібно їхати 110 кілометрів, тобто 1,5 – 2 години.
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Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Російські пропагандисти розганяють черговий вкид, що відео з вагнерівцями, яке з'явилося в мережі, нібито зняли вранці 15 липня в Гомельській області.
"Насправді ж це відео зняли в Могильовській області, а точніше на трасі Р43 біля села Лебедівка, що є додатковим підтвердженням маршруту колони, який ми публікували вчора", – зазначили в "Беларускі Гаюн".
Аналіз відео показує, що його зробили о 5:00 15 липня. Це означає, що кордон з Білоруссю колона найманців перетнула пізно вночі – приблизно о 3:00. Адже від прикордонного переходу "Звенчатка – Понятівка" потрібно їхати 110 кілометрів, тобто 1,5 – 2 години.
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