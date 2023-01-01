ПВК «Вагнер» у Білорусі: у мережі показали відео з великою колоною найманців

ПВК «Вагнер» у Білорусі: у мережі показали відео з великою колоною найманців
В одному з телеграм-каналів опублікували відео, на якому зафіксували різні частини колони найманців ПВК "Вагнера". Вони рухалися в напрямку наметового табору в селі Ціль 15 липня.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Російські пропагандисти розганяють черговий вкид, що відео з вагнерівцями, яке з'явилося в мережі, нібито зняли вранці 15 липня в Гомельській області.

"Насправді ж це відео зняли в Могильовській області, а точніше на трасі Р43 біля села Лебедівка, що є додатковим підтвердженням маршруту колони, який ми публікували вчора", – зазначили в "Беларускі Гаюн".

Аналіз відео показує, що його зробили о 5:00 15 липня. Це означає, що кордон з Білоруссю колона найманців перетнула пізно вночі – приблизно о 3:00. Адже від прикордонного переходу "Звенчатка – Понятівка" потрібно їхати 110 кілометрів, тобто 1,5 – 2 години.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ПВК «Вагнер», Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПВК «Вагнер» у Білорусі: у мережі показали відео з великою колоною найманців
Сьогодні, 01:02
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня
16 липень, 23:23
У Луцьку судили фанатку росії
16 липень, 22:35
У Луцьку ледь не потонув 10-річний хлопчик
16 липень, 22:01
Схожі новини
В угрупуванні військ «Волинь» відпрацьовують сценарій дій на випадок агресії з Білорусі В угрупуванні військ «Волинь» відпрацьовують сценарій дій на випадок агресії з Білорусі
15 липень, 18:37
Велика колона ПВК «Вагнер» прибула в Білорусь, – «Бєларускі Гаюн» Велика колона ПВК «Вагнер» прибула в Білорусь, – «Бєларускі Гаюн»
15 липень, 10:13
«Вагнерівці» тренують білоруську тероборону під Осиповичами «Вагнерівці» тренують білоруську тероборону під Осиповичами
14 липень, 17:05
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, – ДПСУ Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, – ДПСУ
14 липень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПВК «Вагнер» у Білорусі: у мережі показали відео з великою колоною найманців
Сьогодні, 01:02
 0
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня
16 липень, 23:23
 0
У Луцьку судили фанатку росії
16 липень, 22:35
 0
У Луцьку ледь не потонув 10-річний хлопчик
16 липень, 22:01
 0
Медіа
відео
1/8