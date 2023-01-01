Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня
Сьогодні, 23:23
Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми й здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!
Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі й теплі новини! Сьогодні, 16 липня, писали про таке:
Волиняни привезли з Кубка України 11 медалей різного ґатунку
Спортсмени, які на Кубка України з легкої атлетики представляли Волинську область, завоювали 11 медалей різного ґатунку.
Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО
Працівники Луцької міської ради знову долучилися до допомоги силам оборони України та допомогли бійцям автівками.
Українські захисники «задвохсотили» пів тисячі окупантів, знищили 18 артсистем і 5 танків
Сили оборони України кожної хвилини мужньо захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Минулої доби російська армія теж мала втрати на різних напрямках.
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4107 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,
артилерійських систем – 4481 (+18) од,
РСЗВ – 681 (+1) од,
засоби ППО ‒ 425 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 666 (+2).
Дані уточнюються
У Луцьку в'яжуть найбільший в Україні прапор. ВІДЕО
У Луцьку розпочалась акція "Нитка єднання", у рамках якої організатори хочуть створити найбільший в Україні в’язаний жовто-блакитний прапор
У природному парку на Волині побільшало червонокнижних птахів. ФОТО
У Шацькому національному природному парку, за результатами моніторингу лелеки чорного (Ciconia nigra) за 2023 рік, збільшилася його популяція.
Переселенець з Донеччини розмалював зупинку у волинському селі. ФОТО
У селі Колодеже Городищенської громади розмалювали автобусну зупинку. Перетворити зупинку на патріотичний об’єкт взявся художник-переселенець із Курахового Володимир Яницький разом із дружиною Ганною.
ЗСУ просунулися на кілометр на одному з напрямків контрнаступу
Протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.
На Бердянському напрямку ЗСУ під час наступу просунулися в глибину оборони противника на один кілометр. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень
Луцький кликун збирає гроші на тепловізор та складає сухпайки для військових. ВІДЕО
Луцький кликун та музикант Андрій Єдинак волонтерить із березня минулого року у штабі "Генерація змін".
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Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі й теплі новини! Сьогодні, 16 липня, писали про таке:
Волиняни привезли з Кубка України 11 медалей різного ґатунку
Спортсмени, які на Кубка України з легкої атлетики представляли Волинську область, завоювали 11 медалей різного ґатунку.
Працівники Луцькради за одноденний заробіток купили два авто для військових. ФОТО
Працівники Луцької міської ради знову долучилися до допомоги силам оборони України та допомогли бійцям автівками.
Українські захисники «задвохсотили» пів тисячі окупантів, знищили 18 артсистем і 5 танків
Сили оборони України кожної хвилини мужньо захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Минулої доби російська армія теж мала втрати на різних напрямках.
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4107 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,
артилерійських систем – 4481 (+18) од,
РСЗВ – 681 (+1) од,
засоби ППО ‒ 425 (+0) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів - 310 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 666 (+2).
Дані уточнюються
У Луцьку в'яжуть найбільший в Україні прапор. ВІДЕО
У Луцьку розпочалась акція "Нитка єднання", у рамках якої організатори хочуть створити найбільший в Україні в’язаний жовто-блакитний прапор
У природному парку на Волині побільшало червонокнижних птахів. ФОТО
У Шацькому національному природному парку, за результатами моніторингу лелеки чорного (Ciconia nigra) за 2023 рік, збільшилася його популяція.
Переселенець з Донеччини розмалював зупинку у волинському селі. ФОТО
У селі Колодеже Городищенської громади розмалювали автобусну зупинку. Перетворити зупинку на патріотичний об’єкт взявся художник-переселенець із Курахового Володимир Яницький разом із дружиною Ганною.
ЗСУ просунулися на кілометр на одному з напрямків контрнаступу
Протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.
На Бердянському напрямку ЗСУ під час наступу просунулися в глибину оборони противника на один кілометр. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень
Луцький кликун збирає гроші на тепловізор та складає сухпайки для військових. ВІДЕО
Луцький кликун та музикант Андрій Єдинак волонтерить із березня минулого року у штабі "Генерація змін".
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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