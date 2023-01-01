Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня

Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми й здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі й теплі новини! Сьогодні, 16 липня, писали про таке:Спортсмени, які на Кубка України з легкої атлетики представляли Волинську область, завоювали 11 медалей різного ґатунку.Працівники Луцької міської ради знову долучилися до допомоги силам оборони України та допомогли бійцям автівками.Сили оборони України кожної хвилини мужньо захищають свою Батьківщину від російських окупантів. Минулої доби російська армія теж мала втрати на різних напрямках.Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,танків ‒ 4107 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,артилерійських систем – 4481 (+18) од,РСЗВ – 681 (+1) од,засоби ППО ‒ 425 (+0) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів - 310 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),крилаті ракети ‒ 1273 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 666 (+2).Дані уточнюютьсяУ Луцьку розпочалась акція "Нитка єднання", у рамках якої організатори хочуть створити найбільший в Україні в’язаний жовто-блакитний прапорУ Шацькому національному природному парку, за результатами моніторингу лелеки чорного (Ciconia nigra) за 2023 рік, збільшилася його популяція.У селі Колодеже Городищенської громади розмалювали автобусну зупинку. Перетворити зупинку на патріотичний об’єкт взявся художник-переселенець із Курахового Володимир Яницький разом із дружиною Ганною.Протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.На Бердянському напрямку ЗСУ під час наступу просунулися в глибину оборони противника на один кілометр. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій ШершеньЛуцький кликун та музикант Андрій Єдинак волонтерить із березня минулого року у штабі "Генерація змін".