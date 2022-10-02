ЗСУ просунулися на кілометр на одному з напрямків контрнаступу

ЗСУ просунулися на кілометр на одному з напрямків контрнаступу
Протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.

На Бердянському напрямку ЗСУ під час наступу просунулися в глибину оборони противника на один кілометр. Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, - повідомляє ТСН.

Він наголосив, що наразі на півдні тривають важкі бої із російськими військами.

"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр", - зауважив він.

Тим часом командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби на Таврійському напрямку росіяни 16 разів атакував українські позиції та здійснив 536 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1296 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога та 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”, РЕБ “Поле-21” та автомобільна техніка.

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Теги: війна, просування, Південь
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