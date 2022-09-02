На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою, водія прооперували

На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою, водія прооперували
Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Уманці й Пустомити Горохівської територіальної громади Луцького району близько 18.00 години.

Про це пише газета "Волинь-нова".

За попередньою інформацією, 51-річний житель села Зеленолужне, виїжджаючи своїм ВАЗ із польової дороги, зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes Sprinter, за кермом якого був 32-річний лучанин.

Унаслідок аварії шофер легковика був прооперований в КП «Горохівська багатопрофільна лікарня», його 49-річна пасажирка отримала перелом ребра.

Ушкодження отримав і 25-річний супутник водія, однак, на щастя, він не потребував госпіталізації.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУ ДСНС України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 286 КК України.

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Теги: Волинь, ДТП, ВАЗ
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