На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою, водія прооперували





Про це пише газета



За попередньою інформацією, 51-річний житель села Зеленолужне, виїжджаючи своїм ВАЗ із польової дороги, зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes Sprinter, за кермом якого був 32-річний лучанин.



Унаслідок аварії шофер легковика був прооперований в КП «Горохівська багатопрофільна лікарня», його 49-річна пасажирка отримала перелом ребра.



Ушкодження отримав і 25-річний супутник водія, однак, на щастя, він не потребував госпіталізації.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУ ДСНС України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 286 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Уманці й Пустомити Горохівської територіальної громади Луцького району близько 18.00 години.Про це пише газета "Волинь-нова" За попередньою інформацією, 51-річний житель села Зеленолужне, виїжджаючи своїм ВАЗ із польової дороги, зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes Sprinter, за кермом якого був 32-річний лучанин.Унаслідок аварії шофер легковика був прооперований в КП «Горохівська багатопрофільна лікарня», його 49-річна пасажирка отримала перелом ребра.Ушкодження отримав і 25-річний супутник водія, однак, на щастя, він не потребував госпіталізації.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУ ДСНС України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 286 КК України.

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