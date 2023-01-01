«Він не людина для мене», – Ярмоленко про уродженця Луцька Тимощука

Вінгер київського Динамопригадав своєю розмову з вихідцем із Луцькана початку військової агресії Росії. Лідер збірної України намагався достукатися до любителя "руського міра".Про це повідомляє Футбол24, посилаючись на сайт ФК "Динамо".Андрій Ярмоленко розповів деталі своєї розмови з Тимощуком. Достукатися до зрадника йому не вдалося."Він – доросла людина, зробив свій вибір. Я йому просто зателефонував і запитав, як йому спиться. Ну він сказав, що "точно так само, як і тобі". Я сказав, що тільки я не в Росії", - пригадав Ярмоленко.Капітан збірної України розповів, що це була розмова, під час якої колишні товариші по збірній послали один одного."Про що з… Хотів сказати "з людиною", але він не людина для мене. Про що з цим можна говорити? Для мене його немає, просто не існує. Після всього, що дала йому країна – і так вчинити. Просто не хочу на камеру говорити якісь образливі речі. Для мене він мертвий", – відповів Ярмоленко.Нагадаємо, що Анатолій Тимощук із 2017 року працює тренером в російському Зєніті, який називає рідним клубом.Екскапітан збірної України жодного разу не засудив російську агресію.Через зрадницьку позицію,, усіх державних нагород, національних футбольних титулів (чемпіона України, володаря Кубка та Суперкубку) та виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд.З 6 січня 2023 року тренер Зєніта офіційно доданий до санкційного списку України. Щоб уникнути санкцій Тимощук намагався отримати румунський паспорт.