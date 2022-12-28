У Луцькому замку понад 1400 випускників ВНУ отримали дипломи. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулося урочисто вручення документів про освіту для випускників.Урочистості з нагоди вручення дипломів збіглися з іншою важливою для університету датою – 30-річчям з моменту утворення Волинського державного університету.До Луцького замку прийшли випускники, керівництво університету, представники професорсько-викладацького складу, представники місцевої влади, духовенства, рідні, друзі та близькі винуватців свята.На початку заходу всі присутні вшанували пам'ять батька випускниці факультету психології Анастасії Слупської та усіх воїнів, які віддали життя, боронячи Україну від російських окупантів.Опісля вся університетська родина виконала гімн України.Ректор Анатолій Цьось привітав випускників з таким важливим для них днем і побажав їм ефективно використовувати знання та вміння, здобуті у ВНУ.«Шановні випускники, ви закінчили чудовий заклад вищої освіти. Ви найкращі! Ви залишилися в Україні, навчалися і працюватимете для її блага, розвитку та перемоги. Ви маєте знання, вміння та компетенції й можете використати свій потенціал для нашої держави», – сказав ректор.На завершення дійства дипломи про здобуття освіти отримали 1416 випускників. З них - 1394 бакалаври та 22 магістри-фармацевти. До 149 додатків до дипломів внесена інформація про значні досягнення в освіті.