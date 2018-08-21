На Волині втопився 37-річний чоловік

На Волині втопився 37-річний чоловік
На Волині сталася трагедія - вода забрала життя 37-річного чоловіка.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

У суботу, 15 липня, працівники чергової варти 7 ДПРЧ підійняли з річки Луга в Устилузі тіло чоловіка 1986 р.н.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Від початку купального сезону на водоймах області загинули 7 людей.

Рятувальники нагадують: будьте максимально обережні під час відпочинку на воді!

Відпочивайте та купайтеся лише на спеціально обладнаних пляжах, не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати водойми. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, пам'ятайте: безпека на воді й алкоголь - несумісні.

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Теги: смерть, втопився, Устилуг, вода, Луга
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