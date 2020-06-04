Волинянин впав у базальтовий кар'єр на Рівненщині





Чоловік отримав травми. Про це повідомляє видання



16 липня о 00:27 на лінію 103 надійшов виклик про те, що чоловік впав у карʼєр. Йому потрібна медична допомога. Сталося це поблизу с.Базальтове Рівненського району.



За вказаною адресою прибула лікарська бригада Костопільської підстанції. Медики звернулися за допомогою до рятувальників, щоб вони дістали травмованого з карʼєру.



Відомо, що пацієнту 29 років. Він житель Волинської області. Чоловік був у свідомості, жалівся на болі в нозі та грудній клітині. Показники гемодинаміки стабільні.



Попередній діагноз: закритий перелом стегна, підозра на перелом кісток гомілки, закрита травма грудної клітини, підозра на перелом шостого-сьомого ребра.



Після наданої медичної допомоги відповідно до протоколу бригада «екстренки» госпіталізувала пацієнта в Костопільську лікарню, згодом транспортували до Рівненської обласної клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Волинської області впав у базальтовий кар'єр, що біля села Базальтове на Рівненщині.Чоловік отримав травми. Про це повідомляє видання "Рівненські новини". 16 липня о 00:27 на лінію 103 надійшов виклик про те, що чоловік впав у карʼєр. Йому потрібна медична допомога. Сталося це поблизу с.Базальтове Рівненського району.За вказаною адресою прибула лікарська бригада Костопільської підстанції. Медики звернулися за допомогою до рятувальників, щоб вони дістали травмованого з карʼєру.Відомо, що пацієнту 29 років. Він житель Волинської області. Чоловік був у свідомості, жалівся на болі в нозі та грудній клітині. Показники гемодинаміки стабільні.Попередній діагноз: закритий перелом стегна, підозра на перелом кісток гомілки, закрита травма грудної клітини, підозра на перелом шостого-сьомого ребра.Після наданої медичної допомоги відповідно до протоколу бригада «екстренки» госпіталізувала пацієнта в Костопільську лікарню, згодом транспортували до Рівненської обласної клінічної лікарні.

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