Волинянин впав у базальтовий кар'єр на Рівненщині

Волинянин впав у базальтовий кар'єр на Рівненщині
Житель Волинської області впав у базальтовий кар'єр, що біля села Базальтове на Рівненщині.

Чоловік отримав травми. Про це повідомляє видання "Рівненські новини".

16 липня о 00:27 на лінію 103 надійшов виклик про те, що чоловік впав у карʼєр. Йому потрібна медична допомога. Сталося це поблизу с.Базальтове Рівненського району.

За вказаною адресою прибула лікарська бригада Костопільської підстанції. Медики звернулися за допомогою до рятувальників, щоб вони дістали травмованого з карʼєру.

Відомо, що пацієнту 29 років. Він житель Волинської області. Чоловік був у свідомості, жалівся на болі в нозі та грудній клітині. Показники гемодинаміки стабільні.

Попередній діагноз: закритий перелом стегна, підозра на перелом кісток гомілки, закрита травма грудної клітини, підозра на перелом шостого-сьомого ребра.

Після наданої медичної допомоги відповідно до протоколу бригада «екстренки» госпіталізувала пацієнта в Костопільську лікарню, згодом транспортували до Рівненської обласної клінічної лікарні.

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Теги: Волинь, Рівненщина, травма, ДСНС, медицина
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