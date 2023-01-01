Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 липня
Сьогодні, 20:00
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Вітер південно-західний, південний та західний 1,7-2,9 м/с. Температура вночі становитиме 21-22°, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 30-31°.
Народний прогноз погоди: У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах, якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як "грає місяць". Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така "гра" вказує на хороший урожай.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Вітер південно-західний, південний та західний 1,7-2,9 м/с. Температура вночі становитиме 21-22°, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 30-31°.
Народний прогноз погоди: У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах, якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як "грає місяць". Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така "гра" вказує на хороший урожай.
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