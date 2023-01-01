Волинянка поєднала кулінарію і малювання та створює оригінальне імбирне печиво





Прикрашені мальованими сценами, образами й деталями, Юлині десерти нагадують картини. Однак, якщо на справжнє художнє полотно можна лише дивитися, то “написане” цією майстринею на звичайній здобі, – ще й скуштувати. Це додає особливого шарму її творінням і робить їх бажаною прикрасою родинних свят, важливих подій у житті людей, гарним подарунком, який запалює посмішки, залишає теплі спогади в серцях, - пише газета



Імбирне печиво, приготоване уродженкою села Клітицьк Юлією Балясною, стає улюбленим смаколиком для дітей. Вони завжди із величезною, непідробною радістю насолоджуються його хрусткою текстурою. Дітям до вподоби солодка глазур, якою Юля покриває здобу. Проте спершу всі малюки звертають увагу на оформлення, поспішають схопити пряник у руки, бо ж він їм здається цікавою іграшкою. Що й не дивно. Адже, використовуючи різні види глазурі, харчові барвники та свої художні навички, пані Юля може відтворити на ньому майже будь-якого героя – від милого Міккі Мауса до сміливого Супермена. Дорослі також не приховують здивування, часто не можуть повірити, що перед ними солодощі, а не сувенір чи щось подібне. Втілюючи ідеї замовників, мисткиня справді вміє задекорувати печиво так, аби воно здавалося схожим, наприклад, на вітальну листівку, а насправді було приємним й дуже смачним душевним побажанням близькій комусь людині.



"За професією я вчитель, на кухні ж відкриваю у собі талант кондитерки та художниці, печу і розписую імбирне печиво. Зацікавилась цим творчим напрямком, коли пішла в декретну відпустку. Тепер знаходжу натхнення в тому, чим займаюся. Приємно, що маю змогу через своє хобі передавати позитивний настрій, який відчуваю сама, і іншим. І вдвічі радісно мені, як мамі, що створені мною солодкі подарунки викликають стільки щастя у дітей. Для малюків замовляють, звісно, щось пов’язане з тематикою мультфільмів, казок, просять зобразити на печиві їхніх улюблених героїв. Підлітків і людей дорослого віку хочуть потішити креативними привітаннями теж відповідно тому, які смаки чи вподобання вони мають, якій справі себе присвятили", - повідомляє Юлія.



У кожному разі вмикаю креатив, даю волю фантазії та просто творю. Все більше довіряюся власному чуттю які та скільки інгредієнтів треба додати, аби випічка смакувала. Спекти печиво не становить особливих проблем. Набагато складніший процес розпису. Залити його глазур’ю, нанести малюнок, розмалювати фарбами – це вимагає уваги та терпіння. Буває, що виготовлення імбирного пряника займає в мене три-чотири дні. Доводиться чекати, поки застигне один шар глазурі, щоб приступити до малювання наступного елементу. Так поступово народжується цільний сюжет. Але я не шкодую за кожною витраченою хвилиною, бо знаю, що мій маленький витвір подарує радість тим, хто його отримає, – розповідає співрозмовниця.



Юля практикує готувати й дитячі міні творчі набори. Замовляють їх, переважно, на зимові свята – Святого Миколая, Новий рік, Різдво. До набору вона кладе спечене, але не розписане імбирне печиво, необхідні інструменти та готові фарби. Далі вже малюки самі розмальовують подарунки. Так вони розвивають свою творчість та мають змогу в ігровій формі навчитися основам мистецтва малювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юлія Балясна зуміла поєднати два чудові світи – кулінарію та малювання, створивши неперевершену гармонію смаку і візуального мистецтва. Вона випікає імбирне печиво, яке не тільки пробуджує неймовірні смакові емоції, але й захоплює своїм оригінальним виглядом.Прикрашені мальованими сценами, образами й деталями, Юлині десерти нагадують картини. Однак, якщо на справжнє художнє полотно можна лише дивитися, то “написане” цією майстринею на звичайній здобі, – ще й скуштувати. Це додає особливого шарму її творінням і робить їх бажаною прикрасою родинних свят, важливих подій у житті людей, гарним подарунком, який запалює посмішки, залишає теплі спогади в серцях, - пише газета "Полісся" Імбирне печиво, приготоване уродженкою села Клітицьк Юлією Балясною, стає улюбленим смаколиком для дітей. Вони завжди із величезною, непідробною радістю насолоджуються його хрусткою текстурою. Дітям до вподоби солодка глазур, якою Юля покриває здобу. Проте спершу всі малюки звертають увагу на оформлення, поспішають схопити пряник у руки, бо ж він їм здається цікавою іграшкою. Що й не дивно. Адже, використовуючи різні види глазурі, харчові барвники та свої художні навички, пані Юля може відтворити на ньому майже будь-якого героя – від милого Міккі Мауса до сміливого Супермена. Дорослі також не приховують здивування, часто не можуть повірити, що перед ними солодощі, а не сувенір чи щось подібне. Втілюючи ідеї замовників, мисткиня справді вміє задекорувати печиво так, аби воно здавалося схожим, наприклад, на вітальну листівку, а насправді було приємним й дуже смачним душевним побажанням близькій комусь людині."За професією я вчитель, на кухні ж відкриваю у собі талант кондитерки та художниці, печу і розписую імбирне печиво. Зацікавилась цим творчим напрямком, коли пішла в декретну відпустку. Тепер знаходжу натхнення в тому, чим займаюся. Приємно, що маю змогу через своє хобі передавати позитивний настрій, який відчуваю сама, і іншим. І вдвічі радісно мені, як мамі, що створені мною солодкі подарунки викликають стільки щастя у дітей. Для малюків замовляють, звісно, щось пов’язане з тематикою мультфільмів, казок, просять зобразити на печиві їхніх улюблених героїв. Підлітків і людей дорослого віку хочуть потішити креативними привітаннями теж відповідно тому, які смаки чи вподобання вони мають, якій справі себе присвятили", - повідомляє Юлія.У кожному разі вмикаю креатив, даю волю фантазії та просто творю. Все більше довіряюся власному чуттю які та скільки інгредієнтів треба додати, аби випічка смакувала. Спекти печиво не становить особливих проблем. Набагато складніший процес розпису. Залити його глазур’ю, нанести малюнок, розмалювати фарбами – це вимагає уваги та терпіння. Буває, що виготовлення імбирного пряника займає в мене три-чотири дні. Доводиться чекати, поки застигне один шар глазурі, щоб приступити до малювання наступного елементу. Так поступово народжується цільний сюжет. Але я не шкодую за кожною витраченою хвилиною, бо знаю, що мій маленький витвір подарує радість тим, хто його отримає, – розповідає співрозмовниця.Юля практикує готувати й дитячі міні творчі набори. Замовляють їх, переважно, на зимові свята – Святого Миколая, Новий рік, Різдво. До набору вона кладе спечене, але не розписане імбирне печиво, необхідні інструменти та готові фарби. Далі вже малюки самі розмальовують подарунки. Так вони розвивають свою творчість та мають змогу в ігровій формі навчитися основам мистецтва малювання.

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