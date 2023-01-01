У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО

У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО
Увечері 16 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста і легковика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася у центрі міста на перехресті поблизу ЦУМу: зіткнулися Renault Megane та мотоцикл.

Станом на 19:15 на місці ДТП працювали поліцейські.

Інформації про постраждалих наразі немає. Однак обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

Деталі – згодом.

У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО
У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія
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