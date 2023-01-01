У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася у центрі міста на перехресті поблизу ЦУМу: зіткнулися Renault Megane та мотоцикл.



Станом на 19:15 на місці ДТП працювали поліцейські.



Інформації про постраждалих наразі немає. Однак обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 16 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста і легковика.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталася у центрі міста на перехресті поблизу ЦУМу: зіткнулися Renault Megane та мотоцикл.Станом на 19:15 на місці ДТП працювали поліцейські.Інформації про постраждалих наразі немає. Однак обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.Деталі – згодом.

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