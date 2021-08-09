У Луцьку ледь не потонув 10-річний хлопчик

У Луцьку 15 липня 10-річний хлопчик, перепливаючи Стир, ледь не потонув.Про це повідомляє ДСНС Волині.Черговий на посту зреагував миттєво: в рятувальному жилеті кинувся у воду, доплив до дитини й доправив її до берега.Медична допомога хлопчику не знадобилася.Рятувальники нагадують: обирайте тільки спеціально обладнані для відпочинку місця, де діють рятувальні пости та чергують професіонали. Але навіть у таких випадках не легковажте безпекою і будьте пильними.