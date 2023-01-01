У Луцьку судили фанатку росії





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише



Злочинниця Зінаїда Денисова є пенсіонеркою, вона народилася у місті Тайшет Іркутської області російської федерації, однак має українське громадянство.



Жінка сповідувала ідеї військово-політичного керівництва рф та підтримувала антиукраїнські рухи, спрямовані на відокремлення від України частини її території. У грудні минулого року через російську соціальну мережу «Одноклассники» вона поширювала дописи, спрямовані на виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.



Журналісти подають кілька дописів без змін і правок:



«Как вы все хорошо помните, вскоре после начала нашей специальной военной операции, одной из целей которых являлась демилитаризация Украины стало очевидно, что военный потенциал собственной украинской армии быстро источается. Соответственно момент, когда киевские режимы на Украине перестал бы представлять угрозы нашей стране стремительно приближался такой сценарий, однако не мог устроить наших бывших западных партнеров. Они не для этого организовывали на Украине нелегитимный госпереворот в 2014-м году поощряли там махровый национализм, русофобию перевооружали украинскую армию, делая вид, что контролируют выполнение Киева в Минских соглашениях, а на самом деле стремясь реализовать свои геополитические планы по ослаблению России. Именно тогда и началась война по доверенности США и союзников по НАТО против России до последнего украинца»;



«Украинцы ли на самом деле противостоят российской армии в этой стране? Одно можно сказать точно, без упомянутых западной помощи, военные действия на Украине уже давно бы закончились. И это признают сами лидеры преступного киевского режима».



Зінаїда Денисова визнала свою вину під час розгляду справи. За кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, суд призначив їй покарання у вигляді п’яти років за ґратами, яке замінив роком іспитового терміну.



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