На Волині чоловік відрізав і вкрав пів кілометра телефонного кабелю

На Волині чоловік відрізав і вкрав пів кілометра телефонного кабелю
Судили волинянина, який обрізував та крав кабелі «Укртелекому», внаслідок чого у людей зникав зв’язок.

У вироку Володимир-Волинського міського суду йдеться про чотири епізоди крадіжок з 1 до 8 листопада 2021 року, - пише ІА «Волинські новини».

За цей період Віктору П. вдалося вкрасти 470 метрів кабелю, який належить ПАТ «Укртелеком». Унаслідок крадіжок в абонентів зникав зв’язок. Сума збитків – 18773 гривні.

Крадій визнав свою вину під час розгляду справи. Врахувавши судимості Віктора П., суд призначив йому покарання у вигляді трьох років та чотирьох місяців позбавлення волі.

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Теги: Волинь, суд, кримінал
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