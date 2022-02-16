На Волині чоловік відрізав і вкрав пів кілометра телефонного кабелю





У вироку Володимир-Волинського міського суду йдеться про чотири епізоди крадіжок з 1 до 8 листопада 2021 року, - пише



За цей період Віктору П. вдалося вкрасти 470 метрів кабелю, який належить ПАТ «Укртелеком». Унаслідок крадіжок в абонентів зникав зв’язок. Сума збитків – 18773 гривні.



Крадій визнав свою вину під час розгляду справи. Врахувавши судимості Віктора П., суд призначив йому покарання у вигляді трьох років та чотирьох місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судили волинянина, який обрізував та крав кабелі «Укртелекому», внаслідок чого у людей зникав зв’язок.У вироку Володимир-Волинського міського суду йдеться про чотири епізоди крадіжок з 1 до 8 листопада 2021 року, - пише ІА «Волинські новини». За цей період Віктору П. вдалося вкрасти 470 метрів кабелю, який належить ПАТ «Укртелеком». Унаслідок крадіжок в абонентів зникав зв’язок. Сума збитків – 18773 гривні.Крадій визнав свою вину під час розгляду справи. Врахувавши судимості Віктора П., суд призначив йому покарання у вигляді трьох років та чотирьох місяців позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію