Луцький кликун збирає гроші на тепловізор та складає сухпайки для військових. ВІДЕО





Зараз він допомагає складати сухпайки та збирає гроші на тепловізійний приціл для військових, – розповів чоловік



Андрій має музичну освіту, каже: це допомагає збирати гроші на потреби військових. Виходить грати в Центральний парк імені Лесі Українки та проводить розіграші в Instagram.



"Закидав людям мульку, вони мені закидали донати, скидали скріни, а я їм виконував на замовлення ці пісні. Було декілька таких пісень, що мусив по декілька дублів переписувати, бо не виходило з першого разу", – розповідає Андрій Єдинак.



Музикант говорить: найбільшою мотивацією для волонтерства є подяка військових.



Зі слів керівниці волонтерського штабу "Генерація змін" Наталії Прокопчук, за час повномасштабної війни закупили для військових автівки, спорядження на понад три мільйони гривень та роздали орієнтовно 200 тонн різної гуманітарної допомоги внутрішньо-переміщеним українцям.



32-річний луцький кликун один із тих, хто від самого початку допомагає волонтерському штабу закривати потреби військових, – говорить Наталія Прокопчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький кликун та музикант Андрій Єдинак волонтерить із березня минулого року у штабі "Генерація змін".Зараз він допомагає складати сухпайки та збирає гроші на тепловізійний приціл для військових, – розповів чоловік Суспільному. Андрій має музичну освіту, каже: це допомагає збирати гроші на потреби військових. Виходить грати в Центральний парк імені Лесі Українки та проводить розіграші в Instagram."Закидав людям мульку, вони мені закидали донати, скидали скріни, а я їм виконував на замовлення ці пісні. Було декілька таких пісень, що мусив по декілька дублів переписувати, бо не виходило з першого разу", – розповідає Андрій Єдинак.Музикант говорить: найбільшою мотивацією для волонтерства є подяка військових.Зі слів керівниці волонтерського штабу "Генерація змін" Наталії Прокопчук, за час повномасштабної війни закупили для військових автівки, спорядження на понад три мільйони гривень та роздали орієнтовно 200 тонн різної гуманітарної допомоги внутрішньо-переміщеним українцям.32-річний луцький кликун один із тих, хто від самого початку допомагає волонтерському штабу закривати потреби військових, – говорить Наталія Прокопчук.

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